В «УКС» нашли грубые финансовые нарушения

Городская КСП завершила проверку акционерного общества.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате города Орла, проверка была плановой. Она коснулась акционерного общества «УКС г. Орла», которое было создано в 2016 году в результате преобразования МУП «Управление капитального строительства г. Орла».

«Руководство АО «УКС г. Орла» осуществлялось неэффективно и привело к многочисленным нарушениям действующего законодательства, — считают в КСП. — Финансово-хозяйственная деятельность в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года не принесла муниципальному образованию «Город Орел» доход и велась фактически только для покрытия своих расходов».

Потери бюджета города аудиторы оценили в 5,7 миллиона рублей. Неэффективные расходы АО «УКС г. Орла» составили 5,07 миллиона рублей — аренда офисных помещений и парковочных мест, штрафы, пени и компенсации по решениям судов.

«Грубые нарушения правил бухгалтерского учета привели к искажению учета и отчетности, — говорят в счетной палате. — Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 и 2017 годы не достоверна. Установлены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Запросы котировок не содержат обоснование начальных (максимальных) цен товаров, что привело к их завышению».

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и Советского района города Орла.

ИА «Орелград»