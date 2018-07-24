Орловцев зовут на рок-фестиваль «Нашествие»

24.7.2018 | 18:00 Культура, Новости

3, 4, 5 августа в Большом Завидово Тверской области пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие».

Для зрителей будут работать две площадки – «Главная сцена» и «Наше 2.0»

На сценах фестиваля выступят как легендарные, так и молодые исполнители: Сплин, Ленинград, Алиса, Пикник, Ночные снайперы, Noize MC, Anacondaz, Гречка, Пошлая Молли и многие другие.

Фестиваль проводится с 1999 года и считается самым массовым на постсоветском пространстве – в 2017 году «Нашествие» посетили 200 000 человек. «Нашествие» — это не только рок-концерт. Для зрителей организаторы готовят театральные постановки, выступления российских пилотажных групп, спортивные соревнования, выставку военной техники. На территории фестиваля есть свой ЗАГС. Для самых маленьких посетителей работают батутные зоны, детские городки, аниматоры, аквагрим и многое другое.

У фестиваля впервые появятся официальные открытки, выпущенные Почтой России. На территории будет работать отделение Почты России, где открытки можно будет получить, подписать и отправить.

Гости смогут принять участие в викторине One More Game (OMG!), предварительно зарегистрировав команду на сайте фестиваля. Кроме того, у гостей есть возможность заказать туры по Тверской области от #WelcomeTver.

К услугам зрителей три палаточных городка и палаточные гостиницы, две парковки, пункт медицинской помощи, торговые точки, магазин туристического оборудования и зарядные устройства. Для гостей VIP- зоны работают русские бани, электронный тир и «РокПрачечная».

ИА «Орелград», на правах рекламы

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