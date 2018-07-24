СМИ: Ольга Бочмаго покинула пост главы «Корпорации развития Орловской области»

24.7.2018 | 13:16 Новости, Политика

По слухам, ее заменит некий Алексей Ильясов.

Руководитель «Корпорации развития Орловской области» Ольга Бочмаго покинула свою должность, утверждают «Орловские новости». Причина отставки не разглашается.

По информации издания, Бочмаго сменит приезжий чиновник Алексей Ильясов. Подробности его биографии не уточняются.

Ольга Бочмаго возглавляла «Корпорацию развития Орловской области» с августа 2017 года.

Напомним, в апреле члены комитета областного совета по экономической политике задались вопросами эффективности деятельности организации, проэкзаменовали Бочмаго и остались недовольны ее знаниями. Между тем затраты на содержание АО «Корпорация развития Орловской области» составляют около 20 млн рублей в год.

ИА «Орелград»

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