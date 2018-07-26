У мценской школы нашли останки человека

Скорее всего, там был погребен боец Красной Армии.

Рядом со школой №1 Мценска в ходе земляных работ были найдены останки бойца Красной Армии, сообщили в группе «Подслушано Мценск».

Останки обнаружили во время плановых работ газовиков, которые меняют трубы в районе школы. Для проведения эксгумации были вызваны специалисты организации «Батальон».

Местные жители рассказали, что неподалеку от этого места уже находили останки красноармейцев. Они принадлежали двум людям. Останки вскрылись, когда копали котлован для нового корпуса школы.

ИА «Орелград»