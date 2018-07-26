Власти пообещали не закрывать ФОК, открытый Валуевым

26.7.2018 | 12:27 Новости, Спорт

Ему будут искать спонсоров.

Власти попытаются найти спонсоров для содержания физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Отрадинское Мценского района, сообщает «Орелспорт».

Ранее местные жители сообщали, что ФОК находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Они прогнозировали, что вход будет платным.

— В 2018 году физкультурно-оздоровительный комплекс продолжит свою работу. Вместе с тем для продолжения его работы и в будущем органом районной администрации рассматривается вопрос о пересмотре графика работы спортивного зала с учетом анализа посещаемости объекта, — уточняет издание.

ФОК в Отрадинском торжественно открыли в апреле 2016 года. На событие приехали депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев, представитель Орловской области в заксобрании Николай Ковалев, областные власти. На строительство спорткомплекса потратили 57,8 млн рублей.

ИА «Орелград»

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