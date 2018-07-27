Дело о захвате полицейского в заложники в Орле передано в суд

СК завершил расследование.

Следственный комитет по Орловской области направил в суд дело 29-летнего Александра Ларкина, который в июле 2017 года захватил в заложники сотрудницу полиции и протащил ее через весь центр города. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

В обвинении указано, что 27 июля 2017 года Ларкин сбежал из психбольницы, ограбил цветочный магазин в Советском районе — украл одну розу — и пошел в переулок Воскресенский. Испугавшись шума, жильцы дома №13 вызвали полицию.

Ларкин бросил в наряд зажигалку в виде гранаты. Воспользовавшись замешательством полицейских, он ударил ножом сотрудницу МВД Юлию Порочкину в руку, а ее коллегу Романа Яркеева — в ногу. Разоружив девушку, он взял ее в заложники и пошел с ней в сторону Детского парка.

Захватчик прошел до Городского парка, по дороге стреляя в сторону прохожих и полицейских. Там его задержали. Ларкину вменяют преступления по восемь статьям.

ИА «Орелград»