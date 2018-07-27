Орловчанку, расчленившую своего парня, заметили на свободе

27.7.2018 | 11:23 Новости, Общество

Суд отпустил ее под подписку о невыезде.

Молодую жительницу Орла, которая подозревалась в убийстве и расчленении своего молодого человека, заметили на свободе. Фото появилось в соцсетях. Девушку сфотографировали, когда она переходила дорогу.

По данным источников сообщества «Плохие новости», ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и вернули в Орел.

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Напомним, изуродованное тело 24-летнего орловца было обнаружено 11 февраля 2018 года в квартире на улице Бурова. Труп обнаружила сестра подозреваемой. Подозреваемую задержали в считанные часы и поместили в психиатрический стационар.

По словам соседей, пара практиковала БДСМ-игры. Не исключено, что убийство было совершено во время любовных утех. Косвенно это подтверждает тот факт, что парень погиб от удушения. В соцсетях погибший публиковал многочисленные фотографии с оккультными изображениями. В Орле он работал барменом.

ИА «Орелград»

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