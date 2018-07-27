В Орле осудили интернациональную преступную группу

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело в отношении преступной группы, совершившей серию разбойных нападений в разных регионах России.

В материалах дела указано, что Орловский районный суд в январе текущего года признал виновными в совершении восьми разбойных нападений пять украинцев — Щипца А.Л., Иванченко Ф.В., Демянца К.В., Гусарова Р.С., Чепеля М.В. и гражданина Узбекистана Джураева О.Х.

Подсудимые напали на 15 предпринимателей в Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Владимирской и Орловской областях. Действовали напарники по тщательно разработанной схеме. Организатор группы, Щипец, через интернет выискивал информацию об индивидуальных предпринимателях, которые скупали крупный рогатый скот, звонил им и предлагал крупную партию товара по низкой цене. Одновременно преступники подыскивали подходящее помещение, куда под надуманными предлогами заманивали потерпевших и с угрозами отбирали либо наличные деньги, либо просили перевести на некий счет от одного до пяти миллионов рублей. Получив желаемое, нападавшие с мест преступления скрывались, оставляя жертв связанными в коттеджах.

Стоит заметить, что преступники действовали осторожно и делали все возможное, чтобы исключить возможность их отслеживания, пока случайно главарь банды, Щипец, не позвонил предпринимателю, на которого ранее группа уже нападала.

«Потерпевший сразу узнал его голос, о чем сообщил в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о готовящемся нападении в дер. Пронино Орловского района Орловской области, где 28 августа 2015 года нападавшие были задержаны, их преступная деятельность пресечена», — сообщает пресс-служба облсуда.

Районный суд установил, что, действуя в составе организованной группы, Щипец, Иванченко участвовали в совершении восьми эпизодов разбойных нападений, Демянец – в пяти эпизодах, Гусаров – в трех, Джураев — в двух, а Чепель — в одном. Каждому осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на сроко от 4 до 11 лет.

Судебная коллегия Орловского областного суда, рассмотрев дело в апелляции, признала наказание чрезмерно мягким. Учитывая масштабность преступной деятельности и общей суммы причиненного ущерба, судебная коллегия усилила наказание Щипцу с 11 до 15 лет лишения свободы, Иванченко с 10 до 14 лет, Демянцу с 9 лет 8 месяцев до 12 лет лишения свободы, Гусарову с 9 до 10 лет, Джураеву с 8 до 9 лет, Чепелю с 4 до 5 лет лишения свободы.