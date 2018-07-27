В Орле суд отправил под домашний арест двух фигурантов «дела МЧС»

Третьему продлен срок содержания под стражей

Накануне, 26 июля, суд рассмотрел ходатайство СУ СК по Орловской области и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении временно исполняющего обязанности начальника отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области Сергея Кирюхина и директора Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» Натальи Бакаевой.

Третьему подозреваемому, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области Евгении Пеньковой, суд продлил срок задержания.

По данным следствия, Пеньков и Кирюхин с помощью своего положения убедили руководство двух фирм заключить договоры с фондом на оказание услуг пожарной безопасности. За это Бакаева вознаградила их «с мая по июль 2018 года».

ИА «Орелград»