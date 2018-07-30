Орловцев обяжут навести порядок в городе

В правила благоустройства планируют внести изменения.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, инициатива была рассмотрена на заседании комитета по ЖКХ. Администрация города предлагает изменить правила благоустройства и санитарного содержания, наделив организации и граждан дополнительными обязанностями.

Владельцев объектов, домов, строений и прочее обяжут следить за порядком на прилегающей территории. Как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, ограничивание прилегающей территории будет зависеть от категории объекта.

— В частности, отдельно стоящие нестационарные торговые объекты до 10 метров, МКД — 5 метров, индивидуальные жилые дома — 2 метра, — пояснил он. — Далее регламентируется отведение прилегающих территорий для автостоянок, АЗС, отдельно стоящих тепловых, трансформаторных и прочих инфраструктурных объектов для гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, для рекламных конструкций.

Владельцы будут наделены «безусловными обязательствами по обеспечению в порядок прилегающих территорий». Речь идет об уборке мусора и жухлой листвы, удалении наледи, покосе травы, очистке и покраске малых архитектурных форм, очистке канав и труб, которые находятся на балансе у этих структур, восстановлении и замене отдельных элементов благоустройства, в том числе асфальтового покрытия.

ИА «Орелград»