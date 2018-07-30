В Орле начнут строить два детских сада

Они расположатся в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский».

В третьем квартале 2018 года в Орле начнется строительство детских садов в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский», сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Каждое из учреждений рассчитано на 230 мест. Подготовка проектно-сметной документации завершена. Получены положительные заключения государственной экспертизы.

На строительство детских садов выделено 291,7 млн рублей, финансирование обеспечивает федеральный бюджет.

В правительстве также сообщили, что завершается строительство пристройки к Ливенской гимназии на 322 места. Ввод в эксплуатацию состоится в сентябре. В этом году запланирован ремонт Знаменской средней школы и котельной лагеря «Юбилейный» в Орловском районе.

ИА «Орелград»