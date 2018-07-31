Орловцам покажут редкие книги военных лет

Экскурсии в фонд редкой книги организует библиотека имени Бунина.

Как сообщили в областной библиотеке, тематические экскурсии в фонд редкой книги пройдут под названием «Книги, опаленные войной…» Взглянуть на экспонаты можно будет в день города Орла, то есть 5 августа.

Организаторы обещают показать издания военных лет, книги, с которыми «воевали» фашисты в оккупированном Орле, и другие книжные редкости.

— Максимальное количество участников одной экскурсии — 10 человек, — подчеркнули в библиотеке. — Экскурсии проводятся каждый час с 11.00 до 17.00.

Записаться можно на официальной странице библиотеки «ВКонтакте», отправив в личные сообщения необходимую информацию.

ИА «Орелград»