В Нарышкино у стен колонии нашли загадочный сверток

Внутри оказались запрещенные к проносу в учреждение предметы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, сверток с привязанной к нему веревкой был обнаружен сотрудниками исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в поселке Нарышкино.

Он лежал на режимной территории, прилегающей к выводному коридору между жилой и производственной зонами исправительного учреждения. В свертке находились четыре мобильных телефона, семь зарядных устройств, шесть аккумуляторных батарей, шесть наушников, аудиоплеер и сим-карта сотовой связи.

— В настоящее время по всем фактам обнаружения и попытки доставки запрещенных предметов в исправительное учреждение проводится проверка с целью установления круга лиц, причастных к этому правонарушению, — пояснили в УФСИН.

По закону передача либо попытка передачи заключенным запрещенных предметов карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»