Под Орлом нашли истребитель и останки пилота времен ВОВ

Орловские поисковики отряда «Огненная дуга» совместно с коллегами тульского отряда «Наследие» на юге региона обнаружили истребитель, сбитый в ходе боев в июле 1943 года, и останки пилота. Кроме этого, в ходе детальных поисков удалось поднять боеприпасы от бортовых пулеметов «УБС» и пушки «ШВАК». Находки позволили установить марку советского истребителя — «Як-7Б».

Как рассказал руководитель отряда «Наследие» Андрей Марандыкин, в первый час работы удалось найти человеческие кости, затем на глубине почти 4-х метров поисковики обнаружили обувь пилота, часть фрагментов шлемофона с одним наушником, обе педали управления, часть стойки шасси и несколько трубок каркаса кабины.

Уточняется, что номерных деталей, позволяющих идентифицировать боевую машину и пилота, пока не обнаружено. Как удалось выяснить поисковикам, в районе поисковых работ 13 июля 1943 года германскими летчиками были сбиты три советских самолета. Благодаря архивам в ближайшее время удастся установить кто был пилотом и кому принадлежал самолет.

ИА «Орелград»