«Славутич» задолжал за песни

1.8.2018 | 10:25 Новости, Общество

Суд рассмотрел заявление «Российского Авторского Общества».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел вопрос об утверждении мирового соглашения по исковому заявлению общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» к орловскому ООО «Славутич». Напомним, что этот ресторан расположен на улице Гостиной в Орле.

Как следует из материалов дела, ответчик задолжал авторское вознаграждение за три года по лицензионному договору о публичном исполнении музыкальных произведений. Сумма долга составила 165 тысяч рублей. Кроме того, «РАО» требовало взыскать пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения.

Однако еще до вынесения решения стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Арбитраж его утвердил. Ответчик признал требования «РАО» в сумме 255,2 тысячи рублей, в том числе пени в сумме 90 тысяч. По условиям соглашения «Славутич» обязуется погасить задолженность до конца текущего года в рассрочку.

ИА «Орелград»

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