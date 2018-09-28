«Орелстрой» наградил студентов за дизайн-проекты новых домов

Конкурс прошел в рамках фестиваля «Архитектура. Урбанистика. Строительные технологии»

ПАО «Орелстрой» устроило конкурс среди студентов-участников фестиваля «Архитектура. Урбанистика. Строительные технологии» по дизайну нового жилого комплекса «Подсолнухи» в переулке Пищевом. Об этом сообщили в компании.

Конкурс объявил главный исполнительный директор «Орелстроя» Андрей Урванов. Он предложил молодежи подумать, как лучше оформить жилые дома. Студенты откликнулись и представили работы жюри. Судьи выбрали три лучших варианта.

В «Орелстрое» отметили, что в Орловской области есть талантливые кадры, еще не успевшие получить дипломы. Некоторые из них в будущем смогут присоединиться к коллективу крупнейшего застройщика региона.

По словам Андрея Урванова, студентам предложат разработать проект благоустройства зоны отдыха возле жилого комплекса «Московский парк». На территории предстоит обустроить пруд, чтобы создать красивое и уютное место для отдыха жителей. На очереди — работа с проектом застройки поселка, расположенного рядом с санаторием «Дубрава». Вполне возможно, скоро появится клубный мультиформатный поселок, где будут сочетаться жилые дом, таунхаусы и многоквартирные дома.

ИА «Орелград»