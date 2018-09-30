Перевозчики продавили повышение платы за проезд

Новые тарифы в райцентре Ливны начнут действовать уже с 8 октября.

Вопрос был рассмотрен на сессии Ливенского горсовета народных депутатов. Напомним, что в этом году местные перевозчики неоднократно обращались в администрацию города с требованием повысить плату за проезд. Сейчас в маршрутке можно проехать за 15 рублей.

Однако уже с 8 октября плата составит 17 рублей за одну поездку. Повышение согласовали народные избранники. Светлана Золкина, председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города, пояснила, что действующие тарифы были установлены еще в апреле 2016 года.

«Необходимость повышения тарифов предприниматели обосновывают отсутствием изменения тарифа более двух лет, повышением в данный период стоимости запчастей, ГСМ, агрегатов, резины, налоговых и страховых взносов, минимального размера оплаты труда и прочих расходов», — сообщили в администрации города.

Предприниматели представили экономическое обоснование. Кстати, четверо депутатов проголосовали против подорожания проезда. Остальные якобы испугались того, что недовольные перевозчики вообще перестанут обслуживать маршруты.

ИА «Орелград»