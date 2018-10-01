Орловские чиновники готовятся к катастрофе

В администрации города начали тренировку по гражданской обороне

Администрация Орла присоединилась к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе мэрии. Участие в ней принимают территориальные органы федеральных структур, органы исполнительной власти и местного самоуправления, организации, спасательные службы.

Сегодня чиновники отработали оповещение и сбор начальников отделов и управлений. Начала работу комиссия по ликвидации ЧС. В ходе тренировки, которая продлится до 3 октября, власти потренируются в радиологической, химической и биологической защите населения на важных объектах, а также проведут профилактические мероприятия по вопросам пожарной безопасности и гражданской обороны.

ИА «Орелград»