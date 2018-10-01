Тяжело раненная орловчанка сбежала от убийцы

1.10.2018 | 16:15 Новости, Происшествия

В Орле суд рассмотрел дело о покушении на убийство.

Как сообщили в Орловском районном суде, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в покушении на убийство своей возлюбленной. Преступление он не довел до конца «по независящим от него обстоятельствам».

Оно было совершено ночью 31 марта 2018 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, на почве ревности решил убить свою сожительницу.

«Взяв нож, он подошел к потерпевшей и нанес ей один удар в область сердца и иных жизненно-важных органов, — сообщили в суде. — Затем вытолкнул ее в коридор, где нанес ножом удар в область передней поверхности брюшной стенки».

Убийца нанес еще четыре удара в грудь потерпевшей. Однако жертве удалось вырваться и убежать. К счастью, она выжила. С учетом данных о личности подсудимого суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»

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