Власти отчитались о выделении 200 млн рублей на юбилей Тургенева

И похвалились мероприятиями, которые проходят не в Орловской области

На совещании в администрации области 1 октября чиновники напомнили, что на празднование 200-летия со дня рождения писателя Ивана Тургенева в Орловской области выделено 200 млн рублей «из бюджетов всех уровней».

По словам властей, подготовка к юбилею подходит к концу. Завершен ремонт музеев Бунина, Грановского и писателей-орловцев, продолжается реставрация музея Лескова и дома Леонида Андреева. Ремонт музея Тургенева завершен, ремонт дома-музея писателя в Спасском-Лутовинове продолжается.

В честь юбилея писателя в регионе пройдут литературные конкурсы, конкурсы художественных работ, выставки, научные конференции.

— В ближайшее время на территории региона запланированы порядка 12 крупных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Центральным событием празднования станет Торжественный концерт, который пройдет 10 ноября на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева. Средства на подготовку и проведение мероприятия выделены Министерством культуры Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, чиновники рапортовали, что в марте в ДНР состоялось открытие художественной передвижной выставки «Капля жизни».

ИА «Орелград»