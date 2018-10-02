Орловец засудил МВД за волокиту

Облсуд рассмотрел иск орловца к Министерству внутренних дел РФ.

Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда оставила без изменения решение, вынесенное чуть ранее районным судом.

Как следует из материалов дела, в июле 2012 года полицией в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. Однако производство по нему было окончено только в декабре 2017 года. Общая продолжительность уголовного судопроизводства составила 5 лет и 6 месяцев.

«Указанный срок является значительным периодом уголовного преследования и нарушает право на судопроизводство в разумный срок», — к такому выводу пришла областная коллегия.

При этом осталось неизвестным, был виновен мужчина или нет. Его дело кочевало по различным инстанциям и все-таки дошло до мирового суда, который дело прекратил в связи с истечением сроков давности.

Истец просил суд присудить ему компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 663 тысячи рублей. Требования были удовлетворены частично. В пользу истца присуждено 100 тысяч рублей.

МВД РФ, которое выступило ответчиком, подало апелляционную жалобу, но она была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»