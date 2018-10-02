Расходы на выборы орловского губернатора проверят

Контрольно-ревизионная служба избиркома озвучила свои планы.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, план проверок был озвучен на установочном заседании рабочих групп. Они сформированы из членов Контрольно-ревизионной службы, действующей при облизбиркоме.

Задача на ближайший период — проверка отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора и дополнительных выборов депутата Орловского облсовета.

— Руководитель Контрольно-ревизионной службы Лариса Будовская провела инструктаж с руководителями групп о методических особенностях проведения и оформления данного контрольного мероприятия, — отметили в облизбиркоме.

Согласно итоговому финансовому отчету, победивший на выборах губернатора Андрей Клычков израсходовал в период предвыборной кампании 15,6 миллиона рублей. Из них 15 миллионов ему были предоставлены партией КПРФ. Сам кандидат вложил в свою «раскрутку» 600 тысяч рублей собственных средств.

Большую часть средств – более 8,7 миллиона рублей – Клычков потратил на «оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам».

ИА «Орелград»