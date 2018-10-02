В Орле суд объяснил, кто отвечает за домофон

Необычное дело рассмотрела областная коллегия по гражданским делам.

Местный житель подал иск к своей управляющей компании о защите прав потребителя. Он заявил, что в его доме с января 2018 года не работает переговорное запирающее устройство (ПЗУ), иными словами — домофон. Управляющая компания не откликнулась на его просьбы о ремонте, заявив, что данное устройство не находится на ее обслуживании.

Мужчина решил, что отказ УК незаконен и обратился в суд. Он просил обязать управляющую компанию в пятидневный срок провести ремонт общего имущества многоквартирного дома в виде запирающего устройства двери подъезда.

Однако суд пришел к выводу, что иск нее подлежит удовлетворению. Он указал, что домофон должен быть внесен в состав общего имущества решением собрания собственников многоквартирного дома. Дело в том, что проектной документацией установка ПЗУ на дверях подъезда не была предусмотрена.

В 2004 году общим собранием жильцов было принято решение установить домофон. Затем жители 28 квартир заключили договор с обслуживающей организацией на монтаж кодовой двери и на техническое обслуживание системы ПЗУ.

Кроме того, суд изучил квитанции и пришел к выводу, что в состав платы за текущий ремонт общего имущества оплата за техническое обслуживание ПЗУ не входит. В связи с этим ответственность с УК была снята. За домофон отвечает организация, которая его установила.

ИА «Орелград»