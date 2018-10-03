Рыбаков проверил стройку в Нарышкино. Чиновники не выполняют обещаний

Вчера, по данным нашего издания, депутат Виталий Рыбаков проинспектировал строящийся многоквартирный дом в райцентре Нарышкино

Как оказалось, сделал он это не зря. Площадка закрыта на замок, следов хоть каких-то работ не заметно. Обманутые дольщики уверяют, что за прошедший месяц с визита так называемого «Губернаторского контроля» ничего не изменилось. Напомним, что «Губернаторский Контроль» организовал Андрей Клычков в предвыборный период как способ показать свою работу. На видео опубликовано выступление перед дольщиками Дениса Блохина — ответственного чиновника областной администрации. Он уверял месяц назад, что будет постоянно проводить встречи с дольщиками и стройка возобновится. Однако обещания так и остались чиновничьими посулами.

Напомним, что на прошедшей сессии областного совета депутат Виталий Рыбаков выступил с критикой в адрес Дениса Блохина. Он, по словам депутата, допустил катастрофическую ситуацию при строительстве канализации в поселке Овсянниково Орловского района, где водоотведение фактически не работает. Андрею Клычкову было указано на недоработки Блохина и выражена просьба уволить его за плохую работу. Но губернатор сказал, что сам решит кадровый вопрос с чиновником.

Из ответа Клычкова стало ясно, что он показывает, что только он может решить судьбу чиновника, без влияния на процесс Рыбакова. Но, видимо, Клычкову нравятся какие-то другие особенные качества Блохина. Возможно, губернатору нравятся приятные глазу посты Блохина в Facebook.

Пока дожди проливают недострой в Нарышкино, люди живут на съемных квартирах и платят ипотеку за непостроенные квартиры — чиновники тешат себя фонтанами и катаются на комфортабельных автобусах из спецгаража с надписью «Губернаторский контроль».

Ни обещанного графика строительства, ни чиновников дольщики с тех пор не видели.

ИА «Орелград»