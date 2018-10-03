В Орловской области появился главный по отходам

При правительстве создана особая рабочая группа.

Рабочая группа по управлению реализацией государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» появилась при правительстве региона.

Как следует из текста распоряжения, она создана «в целях повышения эффективности управления реализацией госпрограммы». Ее руководителем назначен Денис Блохин – глава департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Секретарем стала начальник отдела по обращению с отходами производства и потребления Юлия Вульф. Она будет ответственной за составление отчетных документов, разработку и поддержание в актуальном состоянии плана реализации госпрограммы, внесение в нее изменений, проведение оценки эффективности реализации программы и другое.

Руководителю рабочей группы поручено «обеспечить достоверность сведений и своевременное представление отчетной документации в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности и департамент финансов».

Напомним, что программа была разработана минувшей весной. Она рассчитана на 2018-2026 годы, а объем ее финансирования превысит 2 миллиарда рублей. Программа предусматривает ввод в эксплуатацию 5 комплексных объектов утилизации, обезвреживания и, размещения твердых коммунальных отходов, 4 межмуниципальных мусороперегрузочных станций, вывод из эксплуатации и рекультивацию 4 полигонов и другое.

ИА «Орелград»