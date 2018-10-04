Блохин собрал совещание по проблемному дому в Нарышкино. Застройщик сразу заболел

Поэтому чиновнику областной администрации пришлось обсуждать проблемы только с газовщиками

Напомним, что тему строительства многоквартирного дома в Нарышкино поднял в начале недели депутат областного совета Виталий Рыбаков. Он сообщил, что движений по строительству не наблюдается, и дольщики уверены, что о них забыли.

Сегодня в Фейсбуке Денис Блохин донес информацию о состоянии застройки. По его словам, за сентябрь был подведен газ к дому и оборудована щитовая.

Нужно понимать, что подводкой газа занимались газовые службы, а щитовая стоит не очень больших денег. Самая большая проблема — это отсутствие крыши так как сейчас дом проливают осенние дожди.

На встречу в областную администрацию представитель застройщика не пришел. Денис Блохин пояснил, что она заболела. Но расклад по проблемам чиновник дал исчерпывающий.

По его словам, на крышу нужны доски и железо. Рейки и обрешетки нашел лично Блохин. После такого заявления и заинтересованности в решении вопроса даже язык не повернулся спросить, платно или бесплатно застройщику напилят досок. А вот проблема железа для крыши — это уже более серьезный вопрос. Для ее решения нужно найти 300 тысяч рублей. Оказалось, что Денис Анатольевич лично нашел банк, который был готов дать кредит застройщику на кровлю, но как только клерки банка вычитали в СМИ о проблемах дома, так сразу сдали назад.

Дальше обсуждение ушло в совсем сложные материи — проведение газа. Газовщики сообщили, что вопрос подключения — это не проблема. Проблема в том, что в квартирах нет котлов и труб. И в этот момент данные Блохина и газовщиков разошлись. По словам чиновника, застройщик сказал, что котлы есть. А газовщики сказали, что, по словам того же застройщика, с котлами ничего не ясно.

Дальше стал краеугольный вопрос, связанный с суровой российской действительностью. Даже если котлы установить, то где гарантия что котлы не украдут. Никто из присутствовавших не смог дать этой гарантии. Решение проблемы с газом отложили на потом.

В конце встречи, Денис Блохин пригласил СМИ посещать совещания по дому в Нарышкино и помогать словом. Хотя несколько часов назад в Фейсбуке однозначно дал понять, что для решения этого вопроса нужна тишина, и не надо пугать банкиров.

После этой встречи в областной администрации, от участия и личной заинтересованности чиновников, хочется прослезиться. Доски для застройщика пилят, газ подводят, банки находят, но все это только после того, как в СМИ поднимется шумиха.

ИА «Орелград»