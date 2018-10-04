Орловскому Минюсту не понравилась аэробика

Суд решил судьбу региональной федерации.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел административное дело по иску управления Министерства юстиции РФ по Орловской области к областной общественной организации «Орловская федерация аэробики и фитнеса».

Ведомство просило о прекращении деятельности ответчика и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Представители Минюста пояснили, что федерация аэробики и фитнеса была зарегистрирована в январе 2006 года. Сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако федерация не уведомляла управление Минюста о продолжении своей деятельности в 2017 и 2018 годах, а также не представляла отчеты за 2016 и 2017 годы.

В адрес федерации было направлено письмо. Однако оно вернулось с отметкой на конверте о том, что по адресу места нахождения данная организация не располагается. В Минюсте заверили, что федерация не уведомила об изменении адреса.

Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить и прекратить деятельность в качестве юридического лица Орловской областной общественной организации «Орловская федерация аэробики и фитнеса». Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»