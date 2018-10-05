Чиновников попросили уложить асфальт на открытой части моста «Дружба»

Зачем его сняли, до сих пор остается загадкой.

Дорожный технический совет направил письмо чиновникам с просьбой уложить новый асфальт на участке моста «Дружба», открытом для движения автомобилей. Копия документа есть в распоряжении «Орелграда».

Письмо адресовано главе департамента строительства и ЖКХ Орловской области Денису Блохину, первому замглавы администрации Орла Олегу Минкину и начальнику УКХ Орла Светлане Климовой. Авторы отмечают, что дорожники «значительно усложнили» проезд по мосту «Дружба», сняв асфальт на открытой его части.

Кроме этого, Дорожный технический совет попросил чиновников разработать план эксплуатации моста в зимнее время.

Реакция чиновников на это письмо «Орелграду» неизвестна.

ИА «Орелград»