Клычков дал очередное интервью «ни о чем»

«Орловская правда» опубликовала беседу с избранным губернатором, и он еще раз пересказал журналисту то, о чем твердил во время выборов

Общественность уже ознакомилась с несколькими интервью губернатора Орловской области Андрея Клычкова. И хоть общественный штаб поддержки Клычкова на улице Ленина уже закрылся, плакаты сняты, правительство переназначено, Клычков, видимо, не может выйти из предвыборной роли и продолжает бубнить заученные за год мантры.

Пересказывать текст нет смысла. Он опубликован в «Орловской правде» и доступен в сети интернет. Мы решили выбрать штампы, фразы и слова, которые вы уже много раз слышали от Клычкова, Потомского и Козлова, и опубликуем их список здесь. А интервью с фразами, которые соединяют основные мысли, вы можете почитать у наших коллег по ссылке.

— заложили основы для его дальнейшего развития

— доверенный мне регион

— конкретные объекты, которые удалось реанимировать

— проводился достаточно большой объём консультаций

— хотелось создать профессиональную рабочую команду

— сейчас идёт процесс согласования

— проводить бюджетный процесс нового года уже в новом количественном и качественном составе

— отсутствие пересечения полномочий

— мы должны сэкономить бюджетные средства

— создать эффективно работающую структуру

— я благодарен президенту за оказанное мне высокое доверие

— моими профессиональными качествами и теми государственными подходами, которые я готов реализовывать

— мы сегодня выстраиваем новый этап развития

— реализовать новые большие проекты, за которые нас благодарят жители области

— можно получить почти пять миллиардов рублей

— развитие, честность при принятии решений и результат, которого мы должны достигнуть

— новые инвесторы будут заявлены нами в качестве якорных

— мощный рывок вперёд

— сумму почти 160 млрд рублей

— у нас большое количество успешно работающих предприятий

— с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым

— мы будем стараться сохранить существующие

— Мценск с приобретением статуса моногорода сможет поучаствовать в федеральном конкурсе

— общение в соцсетях — это возможность самому мониторить ситуацию

— к объективной, конструктивной критике я отношусь спокойно

Едва не забыли: «Главная цель нового губернатора — улучшение качества жизни на Орловщине»

ИА Орелград