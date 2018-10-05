Клычков дал очередное интервью «ни о чем»

«Орловская правда» опубликовала беседу с избранным губернатором, и он еще раз пересказал журналисту то, о чем твердил во время выборов
Общественность уже ознакомилась с несколькими интервью губернатора Орловской области Андрея Клычкова. И хоть общественный штаб поддержки Клычкова на улице Ленина уже закрылся, плакаты сняты, правительство переназначено, Клычков, видимо, не может выйти из предвыборной роли и продолжает бубнить заученные за год мантры.
Пересказывать текст нет смысла. Он опубликован в «Орловской правде» и доступен в сети интернет. Мы решили выбрать штампы, фразы и слова, которые вы уже много раз слышали от Клычкова, Потомского и Козлова, и опубликуем их список здесь. А интервью с фразами, которые соединяют основные мысли, вы можете почитать у наших коллег по ссылке.
— заложили основы для его дальнейшего развития
— доверенный мне регион
— конкретные объекты, которые удалось реанимировать
— проводился достаточно большой объём консультаций
— хотелось создать профессиональную рабочую команду
— сейчас идёт процесс согласования
— проводить бюджетный процесс нового года уже в новом количественном и качественном составе
— отсутствие пересечения полномочий
— мы должны сэкономить бюджетные средства
— создать эффективно работающую структуру
— я благодарен президенту за оказанное мне высокое доверие
— моими профессиональными качествами и теми государственными подходами, которые я готов реализовывать
— мы сегодня выстраиваем новый этап развития
— реализовать новые большие проекты, за которые нас благодарят жители области
— можно получить почти пять миллиардов рублей
— развитие, честность при принятии решений и результат, которого мы должны достигнуть
— новые инвесторы будут заявлены нами в качестве якорных
— мощный рывок вперёд
— сумму почти 160 млрд рублей
— у нас большое количество успешно работающих предприятий
— с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым
— мы будем стараться сохранить существующие
— Мценск с приобретением статуса моногорода сможет поучаствовать в федеральном конкурсе
— общение в соцсетях — это возможность самому мониторить ситуацию
— к объективной, конструктивной критике я отношусь спокойно
Едва не забыли: «Главная цель нового губернатора — улучшение качества жизни на Орловщине»
ИА Орелград