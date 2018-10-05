Суд арестовал ливенца, убившего соседа

5.10.2018 | 17:12 Новости, Общество

Мужчина зарезал знакомого в ходе конфликта

В Ливнах суд отправил под стражу 49-летнего мужчину, который зарезал соседа во время ссоры, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Суд поддержал ходатайство следствия.

Тело 38-летнего мужчины нашли 3 октября во дворе его дома. Убийство было раскрыто по горячим следам — преступником оказался его сосед. Он признался во всем и рассказал, что убил знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись с ним, он несколько раз вонзил нож в его тело.

Расследование дела по статье «Убийство» продолжается.

ИА «Орелград»

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