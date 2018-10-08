На «тамбовке» орловец протаранил «Форд» с гаишниками

8.10.2018 | 11:12 Новости, Происшествия

Два сотрудника ГИБДД пострадали

В Орловской области в аварии пострадали два сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе регуправления МВД.

Столкновение произошло утром в понедельник на 5-м километре трассы «Орел-Тамбов». Предварительно установлено, что 64-летний водитель «Рено Логан» ехал от областного центра и поворачивал налево. Пенсионер не уступил дорогу «Форду» управления ГИБДД, который двигался навстречу. Случилось ДТП.

Водитель и пассажир служебного «Фокуса» получили травмы. По факту ДТП назначена служебная проверка, добавили в УМВД.

ИА «Орелград»

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