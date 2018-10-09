«Что-то щелкнуло»: водитель троллейбуса рассказала о смертельном ДТП

Экспертиза показала, что она была трезва.

Следственный комитет опубликовал видео беседы с водителем троллейбуса, который днем во вторник насмерть сбил троих человек на остановке «Дворец спорта» в Орле.

Сквозь слезы женщина рассказала, что остановилась возле бордюра, собираясь начать движение. В этот момент троллейбус заглох. Впереди нее во втором ряду встала маршрутка, и к ней пошли люди.

«Дальше ничего не помню. Все так резко», — сказала она.

Позже некий Антон Калинин (его должность не приводится, вероятно, это человек, близкий к ТТП или следствию — прим. ред.) добавил «Орел Live», что водитель рассказала: в трагический момент «что-то щелкнуло», и провалилась педаль. Троллейбус остался без управления.

«Сказала что провалилась педаль после того, как что то щелкнуло и троллейбус неконтролируемо двинулся вперёд. Это все выглядит крайне ужасно, во первых от осознания ответственности за жизни людей, погибших под колёсами троллейбуса, во вторых от страха что будет дальше, в третих от неясности полноценности ее вины в этом», — пояснил собеседник паблика.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии женщина была трезва. В ТТП она работает уже 12 лет, и ее работа никогда не вызывала вопросов. Официальным подтверждением слов Калинина «Орелград» не располагает.

Позже в соцсетях появилось видео, как троллейбус с бортномером 093 буксируют в депо.

ИА «Орелград»