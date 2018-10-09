Шестеро орловцев украли из аптеки ящик с пожертвованиями

9.10.2018 | 12:27 Новости, Общество

Их задержали в ту же ночь

В Заводском районе Орла сотрудники Росгвардии задержали молодую компанию, которая украла из круглосуточной аптеки ящик с пожертвованиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия прибыла на место происшествия по сигналу тревоги. Работники аптеки описали преступников, и правоохранители начали поиск воров на соседних улицах. Вскоре на улице Нормандии-Неман они заметили компанию людей, один из которых нес ящик в руках.

Злоумышленников задержали. Трое из шести преступников в возрасте от 16 до 22 лет уже привлекались к уголовной ответственности. Их передали полиции.

ИА «Орелград»

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