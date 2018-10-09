СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек под троллейбусом в Орле

Среди погибших есть несовершеннолетняя девочка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием троллейбуса в Орле, в котором погибли три человека, сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла сегодня на остановке «Дворец спорта». Помимо трех погибших, в ДТП есть и двое пострадавших. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей». В МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» изъята документация. Расследование продолжается.

По данным источника «Интерфакса», у троллейбуса могли отказать тормоза или сорваться стояночный тормоз, поэтому он и начал движение на пешеходов.

ИА «Орелград»