СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек под троллейбусом в Орле

9.10.2018 | 17:11 Новости, Происшествия

Среди погибших есть несовершеннолетняя девочка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием троллейбуса в Орле, в котором погибли три человека, сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла сегодня на остановке «Дворец спорта». Помимо трех погибших, в ДТП есть и двое пострадавших. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей». В МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» изъята документация. Расследование продолжается.

По данным источника «Интерфакса», у троллейбуса могли отказать тормоза или сорваться стояночный тормоз, поэтому он и начал движение на пешеходов.

ИА «Орелград»

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