«Единая Россия» добралась до бизнеса

Партийцы и предприниматели договорились о сотрудничестве.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», накануне были подписаны соглашения о сотрудничестве с представителями предпринимательского сообщества. Произошло это в рамках заседания предпринимательской платформы «Единой России».

В частности, соглашения скрепили подписями представители регионального объединения промышленников и предпринимателей, областных отделений «Деловой России» и «Опоры России». Соглашения предусматривают сотрудничество в сфере разработки и поддержки законодательных инициатив и проектов.

Также сообщается, что три законодательные инициативы, вышедшие в результате работы прошлого заседания партийной платформы, рассмотрены и поддержаны на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Они затронули вопросы оптимизации системы госзакупок, докапитализации региональных микрофинансовых организаций и льгот для малого и среднего бизнеса. Данное обращение находится на рассмотрении в комитете по экономической политике Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»