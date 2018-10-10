Орловским прокурорам не понравилась работа полиции

Надзорное ведомство рассказало о нарушениях в Урицком районе.

Нарушения требований административного законодательства выявлены в деятельности отдела МВД России по Урицкому району. Об этом официально сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в текущем году 50 человек, привлеченных ОМВД к административной ответственности, не оплатили штрафы в установленный срок. При этом за уклонение от исполнения административного наказания в ответственности было привлечено лишь 4 человека.

«В отношении 46 лиц такие меры сотрудниками отдела своевременно приняты не были, контроль за фактическим исполнением назначенного административного наказания не осуществлялся», — говорят в прокуратуре области.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника отдела МВД России по Урицкому району было внесено представление. После этого на тех, кто не заплатил штрафы, составили административные протоколы.

Кроме того, 3 участковых уполномоченных полиции и инспектор по исполнению административного законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»