Орловским прокурорам не понравилась работа полиции

10.10.2018 | 9:34 Новости, Общество

Надзорное ведомство рассказало о нарушениях в Урицком районе.

Нарушения требований административного законодательства выявлены в деятельности отдела МВД России по Урицкому району. Об этом официально сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в текущем году 50 человек, привлеченных ОМВД к административной ответственности, не оплатили штрафы в установленный срок. При этом за уклонение от исполнения административного наказания в ответственности было привлечено лишь 4 человека.

«В отношении 46 лиц такие меры сотрудниками отдела своевременно приняты не были, контроль за фактическим исполнением назначенного административного наказания не осуществлялся», — говорят в прокуратуре области.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника отдела МВД России по Урицкому району было внесено представление. После этого на тех, кто не заплатил штрафы, составили административные протоколы.

Кроме того, 3 участковых уполномоченных полиции и инспектор по исполнению административного законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования