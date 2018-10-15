Под Орлом иномарка врезалась в ВАЗ после подставы при обгоне

15.10.2018 | 10:54 Новости, Происшествия

Водитель «Фольксвагена» не дал «Мазде» обогнать себя

В Орловской области «Мазда» протаранила ВАЗ-2115, после того как водителю иномарки не дали завершить обгон. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 13 октября в 8:55 на трассе «Орел-Калуга». Водитель «Мазды» пошел на обгон «Фольксвагена», но 67-летний водитель начал набирать скорость, и японская иномарка не смогла уехать со встречной полосы. В результате «Мазда» лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2115, и оба автомобиля перевернулась.

Водителю отечественной легковушки потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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