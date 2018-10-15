Под Орлом перевернулся ВАЗ, трое пострадали

15.10.2018 | 11:29 Новости, Происшествия

Водитель не справился с управлением

В Орловской области три человека пострадали в результате ДТП с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 13 октября в 23:50 на трассе «Сосково-Мураевка». 36-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Водитель и два его пассажира — 35-летний мужчина и 22-летний парень — получили травмы и были госпитализированы в областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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