Под Орлом перевернулся ВАЗ, трое пострадали

Водитель не справился с управлением

В Орловской области три человека пострадали в результате ДТП с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 13 октября в 23:50 на трассе «Сосково-Мураевка». 36-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Водитель и два его пассажира — 35-летний мужчина и 22-летний парень — получили травмы и были госпитализированы в областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»