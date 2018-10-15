За счет простых орловцев собрали половину налогов

УФНС подвело итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Как сообщает управления ФНС России по Орловской области, за январь-сентябрь 2018 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 17,5 миллиарда рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.

Из них в федеральный бюджет было перечислено около 3,2 млрд рублей. Основным источником стал НДС, поступления которого составили около 2,5 миллиарда.

В консолидированный бюджет Орловской области поступило более 13,8 миллиарда рублей, что на 11,2 процента превысило уровень прошлого года. В налоговой службе отмечают, что 48,1 процента поступлений составили сборы по налогу на доходы физических лиц.

Они превысили 6,6 миллиарда рублей. То есть почти половина доходов бюджета была сформирована за счет простых работников. По сравнению с прошлым годом поступления по НДФЛ выросли на 8,7 процента, или на 531,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»