Ночью в Орле Нексия протаранила «семерку»

ДТП случилось на пересечении переулка Карачевского и улицы Комсомольская

По предварительным данным автомобиль Дэу Нексия двигался со стороны Мопра в сторону автовокзала. В этот момент водитель ВАЗ-2107 совершал поворот налево в переулок Карачевский. при выезде на встречную полосу отечественный автомобиль получил сокрушительный удар в правую сторону. Обе машины в долю секунды были изуродованы. По счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших.

Данный перекресток уже давно в списке аварийных, по причине того, что рядом находится остановка общественного транспорта и водители часто совершают повороты и развороты. Причина всех ДТП однотипна. Транспорт на большой скорости разгоняется по Комсомольской и пытается на большой скорости проскочить светофор. Водители совершающие маневр налево просто не успевают их заметить из-за большой загрузки данного участка.

Ситуацию на данном участке исправила бы стрелка налево и заблаговременная приостановка потока машин с Комсомольской.

Примечательно, что вчера днем на этом же перекрестке случилась подобная авария только с гораздо меньшими последствиями. Столкнулись «пятнадцатая» и Приора. Автомобили выбросило на тротуар. По счастливой случайности там никого не было, а ведь в 30 метрах от перекрестка находится школа.

ИА Орелград