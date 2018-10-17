В поселке Стрелецкий в квартире сгорел живой человек

17.10.2018 | 12:32 Новости, Происшествия

На месте ЧП работает скорая и полиция

Вызов на пульт дежурного поступил около 11 часов. Очевидцы сообщили, что в доме по улице Парковой горит квартира? в которой возможно находятся люди. Прибывшие пожарные взломали дверь и проникли в помещение. Там они увидели страшное: в доме на полу горел человек. Второй житель квартиры находился в помещении и его спасли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего. На место выехала полиция, которая установит причины случившегося и выяснит, нет ли в данной ситуации криминального следа.

ИА Орелград

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