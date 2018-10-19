Орловец наказал салон связи за неисправный смартфон

Отказ сделать гарантийный ремонт дорого обойдется торговому предприятию.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», местный житель приобрел в салоне связи смартфон ценой около 43 тысяч рублей. Однако телефон оказался с дефектами. В частности, он не заряжался – смартфон попросту не определял зарядное устройство, которое шло в комплекте с ним.

Молодой человек принес аппарат в салон связи. Через некоторое время телефон ему вернули без проведения гарантийного ремонта. Более того, пишет «УЕ», появился скол на сканере отпечатка пальца, которого раньше не было.

Покупатель оформил претензию с требованием бесплатно устранить возникший дефект. Ему было отказано как в проведении гарантийного ремонта, так и в устранении недостатков.

Спор решил суд. Он встал на сторону потребителя и взыскал с салона связи более 72,6 тысячи рублей, включая неустойку, возмещение морального вреда и штраф.

ИА «Орелград»