Орловская область потеряла 3447 человек

19.10.2018 | 11:25 Новости, Общество

Озвученные оперативные демографические данные.

Орелстат представил оперативный отчет о демографической ситуации в Орловской области за январь-август 2018 года. Согласно ему, за указанный период времени естественная убыль населения составила 3447 человек.

В регионе родилось 4550 детей, но в то же время умерло 7997 человек. Кстати, среди умерших – 26 младенцев в возрасте до одного года. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период времени естественная убыль населения в Орловской области составила 3253 человека.

Как подсчитали в Орелстате, в текущем году на каждую тысячу жителей региона приходится в среднем по 9,2 родившихся и по 16,1 умерших человека.

ИА «Орелград»

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