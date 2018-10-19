В Ливнах школьница таинственно умерла на прогулке с друзьями

Девочка отравилась неизвестным веществом

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели 12-летней девочки в Ливнах, сообщили в ведомстве.

Накануне она гуляла с друзьями во дворах частного сектора. Что там происходило, пока неизвестно, но девочка вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть; вероятнее всего, ребенок отравился каким-то веществом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чью компетенцию входит проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, которые подлежат постановке на профилактический учет», — добавили в СК.

ИА «Орелград»