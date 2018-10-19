В Орле оправдали коммунальщика, 8 лет ходившего под судом и следствием

Областной суд поставил точку в деле о мошенничестве.

В апелляционной инстанции было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Жилкоммунсервис», оправданного судом первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Экс-менеджера обвиняли в мошенничестве – дескать, в 2008 году при капремонте многоквартирных домов в Хотынецком районе он обманом похитил чуть более 70 тысяч рублей.

В суде отметили, что доследственная проверка началась в 2010 году, а уголовное дело возбудили только в 2014-м. Прошло еще три года, прежде чем было утверждено обвинительное заключение. Примечательно, что спорных домов уже нет – в 2016 году они были снесены как аварийные.

Суды двух инстанций пришли к выводу об отсутствия события преступления. Так, они критически отнеслись к выводам строительно-технических экспертиз, поскольку те «не отвечают требованиям объективности, всесторонности и полноты проведенного исследования».

В результате был вынесен оправдательный приговор, который теперь вступил в законную силу. За экс-директором признано право на реабилитацию.

ИА «Орелград»