Красный мост в Орле отремонтируют к зиме

24.10.2018 | 13:24 Новости, Общество

Работы проведут в рамках контракта на ямочный ремонт.

УКХ заключило контракт с компанией «ГИАТТ», который приступит к ямочному ремонту города. Всего подрядчик планирует отремонтировать 3 292 кв.м. В первую очередь отремонтируют Красный мост, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с ограничением движения на мосту «Дружба» основной поток транспорта движется через Красный мост. Приведите в порядок межрельсовое пространство и деформационные швы, ямы на них сказываются на скорости движения», — поручил на своем совещании глава администрации Александр Муромский.

Также в плане ремонта ул. Московская, ул. Пушкина (пересечение с пер. Трамвайный), ул. Раздольная (в районе дома №37), пер. Артельный (в районе УФМС), пер. Ипподромный (на пересечении с ул. Игнатова, в районе дома №21).

ИА «Орелград»

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