Орловцы не захотели убираться в своем городе

Накануне, 23 октября, в большом зале администрации города прошли публичные слушания по изменениям в правила благоустройства и санитарного содержания Орла.

Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, соблюдение порядка на прилегающей территории станет обязанностью всех жителей города: собственников частных домов, владельцев нестационарных торговых и крупных коммерческих объектов, промышленных предприятий, членов садовнических, гаражных кооперативов. Все из-за того, что федеральные власти дали муниципалитетам право вменять определенному кругу лиц обязанность по уборке и содержанию прилегающей территории.

Как уточняет пресс-служба мэрии, для каждого объекта предусмотрели свои границы прилегающей территории и перечень работ, которые необходимо выполнять. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Нарушителям правил грозит штраф: для частных лиц — от 1 до 5 тыс рублей, для должностных — от 5 до 15 тыс рублей, для юридических — от 15 до 30 тыс рублей.

Представители городской власти отметили, что собственникам нужно будет убирать листву, мусор с территории и оставлять в пакетах на обочине. Вывозом отходов займется региональный оператор. Участники публичных слушаний также предложили освободить от уборки учреждения образования и культуры.

Уточняется, что против законопроекта проголосовали около 50 человек, за него — 40. Чиновники заверили, что все предложения орловцев по доработке проекта будут учтены. Сам проект депутатам городского Совета представят на ноябрьской сессии.

ИА «Орелград»