Скандальная госзакупка на 63 миллиона приостановлена: новые факты

Модернизация здравоохранения, придуманная под белгородскую фирму, под угрозой срыва

Напомним, некрасивая история началась в середине октября, когда всплыли подробности госзакупки «Модернизация медицинской информационной системы». По документации, положено было закупить программный продукт ТМ: МИС SaaS. По версии областного департамента здравоохранения, это ПО уже стояло в медицинский учреждениях и надо было лишь расширить функционал, подключить к единой информационной сети медучреждения при помощи ТМ: МИС SaaS.

Закавыка состояла в том, что в технический документации четко было прописано, какую программу нужно устанавливать, а правами на ПО обладает только белгородская фирма, которая не спешит отдавать это право никому. Таким образом, по мнению компании которая подала жалобу, ограничивалась конкуренция.

22 октября в УФАС по Орловской области поступила жалоба от компании «Энтер.Ком» из города Иваново. Юристы компании проанализировали, какие программные продукты информационных медицинских систем стоят в соседних регионах и обеспечивают тот же функционал, что и навязываемый Орловской области ТМ: МИС SaaS. Оказалось, что Курская медицина работает ПО «Медиалог», Брянская на «МедКомплит», Калуга «БАРС».

Ивановцы проанализировали историю информатизации здравоохранения Орловской области и, по-нашему мнению, вскрыли не только настоящую историю с лоббированием госзакупки конкретной фирмы из Белгорода, но и дела 2012 года. Оказывается, в 2012 году уже была куплена «информатизация информационной системы», но в 2013 система прекратила свое существование. Как так получилось — непонятно, но в этом же году в Орле появилось ПО «ИНТРАМЕД», которое было подарено регону, но на его обслуживание потрачено через портал госзакупок не мало средств.

Следов закупки ТМ: МИС SaaS вообще не было обнаружено. Тогда, что модернизируют орловские чиновники от здравоохранения во главе с белгородцем Иваном Залогиным? Оказалось, что в единой информационной системе госзакупок в разделе «Отчетности по договорам (223-ФЗ)» есть поставки ПО ТМ: МИС SaaS. Аккурат накануне объявления скандального аукциона: в августе и сентябре было куплено по две копии данного ПО для Орловского центра СПИДА, Онкодиспенсера и Стоматологической поликлиники. Всего на сумму 36 тысяч рублей. Что формально дало право говорить, что надо модернизировать ПО. Хотя в действиях должностных лиц, покупавших белгородское ПО и организовывавших проведение конкурса, просматривается подлог для создания условий в организации конкурса.

Таким образом, очевидно, что с 2012 года в Орловской области целенаправленно и методически работает схема по растрате бюджетных средств, построенная на «информатизации здравоохранения». Продолжателями этого дела стало и нынешнее руководство орловского здравоохранения. Если ранее можно было допустить, что умысла в покупке белгородского ПО у белгородца Залогина не было, то теперь, когда вскрылись факты выстраивания системы под покупку ТМ: МИС SaaS, все выглядит совсем некрасиво.

Стоит напомнить, что Залогин приехал в Орловскую область по приглашению губернатора Андрея Клычкова и по рекомендации прибывшего с ним помощника Сергея Лежнева. Лежнев с Залогиным были знакомы еще в Белгороде.

Очевидно, что у темы «информации здравоохранения» присутствуют покровители в высоких кабинетах. Так как за прошлые сомнительные госзакупки никто не поплатился. Да и организовать конкурс ценой в 63 миллиона не под силу рядовым клеркам. Можно лишь догадываться, в каких кабинетах белого дома решаются вопросы подобной «информатизации здравоохранения».

Тем временем УФАС скоро рассмотрит жалобу, проверит факты и станет ясна судьба скандальной госзакупки.

ИА Орелград