Ливенец украл 10 песо у заснувшего водителя

25.10.2018 | 14:04 Новости, Общество

Мужчина воспользовался беспомощностью жертвы.

Дело о краже было рассмотрено судом Ливенского района. Как следует из материалов обвинения, преступление было совершено глубокой ночью в августе 2018 года. Автовладелец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул прямо за рулем своего «Хендэ Солярис». К слову, машина была припаркована примерно в 20 метрах от его дома.

При этом водительская дверь была открыта. Этим воспользовался злоумышленник. Он подошел к машине, убедился в том, что водитель спит, и украл у него портмоне. Его добычей стали 30 тысяч рублей наличными, несколько пластиковых скидочных карт, банковская карта, а также монета Доминиканской республики номиналом 10 песо.

Похищенным имуществом преступник распорядился по своему усмотрению. Вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 470 часов.

ИА «Орелград»

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