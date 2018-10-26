Область не собирается возвращать Орлу долю от налогов

Для руководства региона вопрос явно болезненный.

Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова ушла от прямого ответа на вопрос, планирует ли регион возвращать Орлу право оставлять в своем бюджете 15% от собираемого НДФЛ. Впрочем, из того, что она сказала, стало ясно: у области нет других источников доходов.

Напомним, в конце сентября депутаты горсовета Орла попросили увеличить долю отчислений в бюджет города от НДФЛ, собираемых в Орле, до 15%. Сейчас город получает всего 5% и постепенно идет ко дну, наращивая муниципальный долг и кредиторскую задолженность.

Вопрос о доле НДФЛ задала депутат Ирина Пашкова на сессии облсовета 26 октября во время рассмотрения вопроса о бюджете на 2018 год. Сразу после этого спикер Леонид Музалевский резко оборвал ее — мол, нужно было спрашивать, когда принимали бюджет 2019 года. Впрочем, он позволил Сапожниковой ответить.

«Этот вопрос неоднократно рассматривался… Нам нужно найти дополнительный источник», — сказала Сапожникова, не добавив ничего — есть ли у области варианты; признаёт ли правительство, что Орел близок к банкротству и т.д. Видимо, область не знает, где найти деньги для выполнения всех обязательств.

Депутат Виталий Рыбаков подчеркнул, что областной центр близок к банкротству, и призвал Андрея Клычкова вернуть ему налоговые отчисления. Напомним, по оценкам городских властей, эта мера принесет дополнительно 632 млн рублей ежегодно.

ИА «Орелград»